Raketter skutt fra Gazastripen – Israel svarer med å ta Hamas-mål

Flere raketter ble skutt fra Gazastripen og inn over det sørlige Israel fredag kveld. Israel svarte med å ramme Hamas-mål.

To raketter ble skutt ned av luftforsvarssystemet Iron Dome, opplyser det israelske forsvaret (IDF). Det ble ikke meldt om at personer ble rammet.

Senere på kvelden besvarte Israel angrepet med å gå etter Hamas-mål på Gazastripen.

Forsvaret opplyste at fly ble sendt på vingene og at en rakettfabrikk, et undergrunnsanlegg og en militærpost ble rammet.

– Hamas må påta seg konsekvensene for all terror som kommer fra Gaza, het det i en uttalelse fra IDF.

Ifølge Haaretz var rakettangrepet fra Gazastripen fredag kveld det første på over en måned.

Selv om andre små palestinske fraksjoner har stått bak sporadiske angrep fra Gazastripen, holder Israel Hamas ansvarlig for alle angrep som har sin opprinnelse der.

(©NTB)

