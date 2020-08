Flere raketter landet tirsdag i diplomatkvarteret i Afghanistans hovedstad Kabul.

Rakettene ble avfyrt kort etter at president Ashraf Ghani la en krans på uavhengighetsminareten ved forsvarsdepartementet.

Innenriksdepartementet bekrefter at rakettene ble avfyrt fra to biler i to forskjellige politidistrikter.

