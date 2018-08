Et fly med 16 personer om bord forbereder en nødlanding i delstaten New York etter at to dekk punkterte under avgang. Rapperen Post Malone skal være om bord.

Flyet, en Gulfstream IV tok av fra en flyplass i New Jersey og skulle etter planen til Luton flyplass utenfor London i Storbritannia. Etter at punkteringen ble oppdaget, ble det imidlertid besluttet at det skulle nødlande etter å ha brukt opp en del drivstoff.

Ubekreftede meldinger går ut på at rapperen Post Malone og musikeren Andrew Watt er om bord, melder AP. Fans samlet seg på flyplassen Westfield-Barnes i Massachusetts, der det først ble meldt at det skulle lande.

Flyet er imidlertid omdirigert, og skal nå lande på New York Stewart International Airport i Newburgh, rundt 110 kilometer nord for New York City.

Dramaet skjer tre dager etter at avsluttet Findings-festivalen på Bislett stadion i Oslo.

Post Malone har hatt enorm suksess med albumet Stoney. Nylig slo han Michael Jacksons 34 år gamle rekord over antall uker på Billboard R&B/Hip-Hop-albumliste. Malones album har nå vært på listen i 77 uker.

