Rapport: Militæret forberedte seg på angrep på rohingyaene i 2016

Militæret i Myanmar konfiskerte våpen fra rohingyaene før minoriteten ble angrepet i 2016, ifølge en rapport fra en menneskerettighetsgruppe.

I tillegg ble rohingyaer tvunget til å fjerne beskyttende gjerder rundt hjemmene sine, ifølge rapporten fra menneskerettsgruppen Fortify Rights, lagt fram torsdag.

Fortify Rights har gjennom omfattende intervjuer dokumentert det de mener er militærets forberedelser til en offensiv mot rohingyaer i Myanmar.

Det kommer også fram at militæret trente og bevæpnet ikke-muslimske innbyggere i delstaten Rakhine, og at disse deltok i angrepene mot rohingya-befolkningen.

Siden 25. august i fjor har anslagsvis 700.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Hittil i år har over 11.000 rohingyaer flyktet fra Rakhine, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter. Høykommissæren mener også at grusomhetene i delstaten fremdeles pågår – i form av drap og nedbrenning av hjemmene til rohingyaene.

