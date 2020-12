Rapport: New Zealand fokuserte for lite på høyreekstreme terrortrusler

New Zealand fokuserte for mye på islamistisk ekstremisme før Christchurch-angrepet og for lite på høyreekstreme terrortrusler, viser en rapport.

Den nesten 800 sider lange rapporten som ble lagt fram tirsdag har sett nærmere på hvordan angrepet der 51 muslimer ble drept i et høyreekstremistisk terrorangrep mot en moské var mulig. Rapporten har også sett på hvordan gjerningsmannen fikk tak i våpen, og på sikkerhets- og etterretningsorganenes rolle. Rapporten går ikke så langt som til å slå fast at massakren kunne ha blitt avverget, ettersom de få opplysningene som fantes om den enslige angriperen forut for angrepet, ikke var nok til å blinke ham ut som noen trussel. – Det var ingen rimelig måte han kunne ha blitt avdekket på, med unntak av rene tilfeldigheter, står det i rapporten. New Zealands statsminister Jacinda Ardern mottok rapporten tirsdag og sa at regjeringen vil implementere alle de 44 anbefalingene som kommisjonen bak rapporten har kommet med. (©NTB) Reklame Supertilbud nå: Med VPN surfer du anonymt og trygt Terrorisme

Krig/Konflikter Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her