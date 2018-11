Rapport: USAs krig mot terror har kostet en halv million mennesker livet

Rundt en halv million mennesker har lidd en voldsom død i Irak, Afghanistan og Pakistan under USAs krig mot terror, viser en ny rapport.

Begrepet «krig mot terror» blir brukt om den strategien USA valgte etter terrorangrepene 11. september 2001. Afghanistan ble raskt identifisert som et arnested for internasjonal terror og var i årene som fulgte, mål for massive angrep fra USAs og dets allierte.

Rapporten er utarbeidet av Brown-universitetets institutt for internasjonale forhold.

Det totale dødstallet er satt til mellom 480.000 og 507.000 mennesker, men det heter i rapporten at det endelige tallet trolig er høyere.

– Uansett viser den siste opptellingen en økning på 110.000 drepte i forhold til det tallmaterialet som ble offentliggjort i 2016, heter det i en kunngjøring. Tallet omfatter opprørere, sivile, lokalt politi, sikkerhetsstyrker og amerikanske og allierte tap.

– Selv om krigen mot terror often blir oversett av folk flest i USA, av pressen og politikere, viser økningen i antall drepte at det fortsatt er en intens krigføring.

Langt de fleste er drept i Irak, mellom 183.000 og 205.000. Vel 38.000 drepte er registrert i Afghanistan og vel 23.000 i Pakistan.

– Vi får aldri vite det nøyaktige tallet. For eksempel kan titusener av sivile ha blitt drept under gjenerobringen av Mosul og andre byer fra IS, men likene er neppe funnet og registrert, sier Neta Crawford, rapportens hovedforfatter.

Rundt 7.000 amerikanske soldater har mistet livet i Irak og Afghanistan.

