Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept utenfor Teheran

Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker er knivdrept av ukjente gjerningsmenn i et bakholdsangrep vest for Teheran, melder to iranske nyhetsbyråer.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Gjerningspersonene skal ha brukt kniver og macheter i angrepet som skjedde mandag kveld. Angriperne beskrives av mediene som «bråkmakere». De tre ofrene er alle navngitt. En av dem beskrives om nybakt pappa og medlem av Revolusjonsgarden, mens de to andre oppgis å ha vært 22 og 33 år gamle og medlemmer av den regjeringslojale Basij-militsen. De siste dagene har det brutt ut voldsomme opptøyer over hele Iran som en følge av at myndighetene brått satte opp bensinprisen. Iran er hardt rammet av de amerikanske sanksjonene som Trump-administrasjonen innførte etter å ha trukket seg fra atomavtalen. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv leserbrev her