Raser mot barnebursdager med «ponni-maling»

Barna maler på ponnier i barnebursdager.

En ny trend har dukket opp i Storbritannia og den skaper protester. Motstandere raser mot såkalte «pony painting parties», fester der barna maler på ponnier. Ifølge Peta bruker barna krittbasert maling til å dekorere hestene.

Peta reagerer på at trenden fører med seg en risiko for både hestene og barna, og dessuten på signalene det kan sende om hvordan det er greit å behandle dyr.

Les også: Seks personer i Buskerud dømt til tidenes strengeste dom for dyremishandling

Nærmere 84 000 har nå skrevet under på en kampanje som ifølge Manchester Evening News ble startet opp av Sophie Tomlinson fra Manchester.

- Ponni-maling er en forstyrrende trend som dukker opp i hele Storbritannia nå, skriver hun.

- Dette gjøres mot hester over hele landet akkurat nå, og vi må ta et standpunkt. Hvordan ville du følt det om fremmede smurte maling på kjæledyret ditt, skriver hun.

Peta påpeker på sine nettsider at ponnier ikke er festeffekter. De skriver at ponniene er intelligente, men lettskremte, og at de kan sparke barna om de opplever situasjonen som stressende.

People are SMEARING PAINT on horses for fun! #PonyPaintingParty - Sign the Petition! https://t.co/tiWb7Wtebl — Cathy Mullin (@cmullin76) 13. august 2018

