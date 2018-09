Røde Kors: Redd for hva som kan skje i Idlib

Situasjonen i Øst-Ghouta er «ufattelig», sier Bernt Apeland i Røde Kors, som har tilbrakt de siste dagene i området. Samtidig frykter han for Idlib-provinsen

Byer som tidligere var intakte, er nå fullstendig knust. All infrastruktur er pulverisert, vanntilførsel ødelagt og helsevesen er på et minimum. Slik beskriver generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors synet som møtte ham i Øst-Ghouta.

– Det føles ufattelig. Jeg tar med meg en tristhet over at så mange millioner liv er ødelagt i denne krigen. Samtidig får jeg en enorm respekt for kraften og energien som er i den rammede befolkningen. Og i lokalbefolkningens vilje til å komme seg ut av situasjonen, ligger det også et håp, sier han til NTB.

Stort behov for hjelp

Roen begynner imidlertid å senke seg over Øst-Ghouta, et område som har vært gjennom flere år med brutale kamphandlinger, og som har vært i sentrum av anklager mot Assads-regimets påståtte bruk av giftgasser mot lokalbefolkningen. Røde Kors og Syrias Røde Halvmåne samarbeider om et vannprosjekt i Douma.

Lokale og humanitære organisasjoner har smått fått opp vanntilførselen i området. De mest grunnleggende behovene er nå dekket for de fleste, ifølge Apeland.

– Men behovet er fortsatt større enn tilgangen, tilføyer han.

– Ingen Idlib for Idlib

Samtidig retter verdens oppmerksomhet seg mot Idlib, som kan bli Syria-krigens nye, og muligens siste, midtpunkt. Provinsen har av regimet blitt brukt nærmest som et oppsamlingssted for opprørere. Opprørere fra andre områder i Syria som regimet har gjenerobret, har fått fritt leide til opprørskontrollerte Idlib.

Der kan det siste brutale slaget mot opprørerne ventes. Bashar al-Assad har varslet et stormløp mot provinsen, siden flesteparten av de gjenværende opprørerne vil være konsentrert på ett område uten fluktmuligheter.

– Jeg er veldig redd for hva som kan skje i Idlib. Det som gjør situasjonen krevende, er at det ikke er et Idlib for Idlib. Det er ingen andre steder å evakuere opprørere til. Det kan gjøre at kamphandlingene der blir ekstra intensive og langvarige, sier Apeland.

Søndag intensiverte Russland og syriske regimestyrker luftangrepene i Idlib.

– Vårt klare appell er at man må respektere at sivile må beskyttes. Det er grunn til å frykte en humanitær krise i Idlib, sier Apeland.

