Røde Kors: To drept på Gazastripen

To unge palestinske menn ble drept da israelske soldater løsnet skudd mot dem sør på Gazastripen mandag kveld, ifølge palestinske Røde Kors.

Medisinsk personell fra Røde Kors sier de fant mennene liggende nært grensegjerdet i Khan Younis. Ifølge helsemyndighetene i den palestinske enklaven ble de to døde fraktet til sykehus i området.

Det israelske militæret sier i en pressemelding at de angrep tre palestinere som prøvde å lage hull i gjerdet i et forsøk på å infiltrere Israel, ifølge nyhetsbyrået DPA. To av dem ble truffet, mens en kom seg unna, sa militæret.

Tidligere samme dag ble 95 palestinere såret i sammenstøt mellom demonstranter og israelske soldater på grensa mellom den nordlige delen av Gazastripen og Israel. Demonstrantene kastet steiner og brennende dekk nært gjerdet. 26 av dem ble skutt av israelske soldater, mens resten måtte til behandling for å ha inhalert tåregass.

