Reagans presidentbibliotek evakuert etter ny skogbrann i California

Ronald Reagans presidentbibliotek måtte evakueres da det brøt ut nok en skogbrann sør i California. Delstaten er hardt rammet av skogbranner.

I tillegg til biblioteket måtte også flere nærliggende boliger evakueres.

Det tok til å brenne like før daggry i Simi Valley-området, nord for Los Angeles. Ilden spredte seg raskt til et område på over 390 hektar, ifølge lokale myndigheter.

Myndighetene har ikke kommet med anslag på hvor mange som har blitt beordret til å evakuere.

Talskvinne Melissa Giller for presidentbiblioteket har sagt at museet, som ligger på en bakketopp, ikke har kommet til skade. Flammene skal ha kommet så nære som 27 meter unna museet, men bygget er beskyttet av en branngate og et fly som slipper ned vann.

Gravsted

President Reagan og kona Nancy ligger begravet ved siden av hverandre på en skrent ved biblioteket.

I Nord-California har delstatens største strømleverandør Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) kuttet strømmen for tredje gang denne uka, med mål om å forhindre at elektrisk utstyr kommer i kontakt med vegetasjon og starter nye skogbranner.

PG&E sier strømkuttet rammer om lag 1,5 millioner mennesker, fordelt på rundt 30 fylker. Av disse har 1 million allerede vært uten strøm siden helgen.

Rødt farenivå

USAs nasjonale værmyndighet har utstedt ekstremt rødt farenivå for hard vind i store deler av Sør-California, til og med torsdag kveld.

Ingen er meldt omkommet som følge av skogbrannen, men tre personer har mistet livet fordi trær har veltet i vinden. I tillegg er rundt 9.000 blitt beordret til å evakuere Santa Ana-området i Los Angeles.

(©NTB)