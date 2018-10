Redd Barna frykter ny koleraepidemi i Jemen

Redd Barna frykter en ny koleraepidemi i Jemen og melder om en tredobling i mistenkte koleratilfeller ved sine helsesetre i Hodeida de siste tre månedene.

Mellom juni og august økte antallet mistenkte tilfeller av kolera fra 497 til 1.342 i havnebyen Hodeida, ifølge Redd Barna.

Den kraftige økningen i koleratilfeller sammenfaller med offensiven regjeringsvennlig milits støttet av Saudi-Arabia og Emiratene innledet mot byen, som kontrolleres av Houthi-opprørerne.

Mellom 26. og 28. juni førte flyangrep til skader både på et sanitæranlegg og den viktigste drikkevannskilden i Hodeida, ifølge Redd Barna.

– Nå frykter vi at en ny koleraepidemi er i emning. Det befinner seg 100.000 alvorlig underernærte barn i Hodeida, og disse er i ekstra stor fare for kolerabakterien, som ofte sprer seg i urent drikkevann, skriver organisasjonen i en fersk rapport.

– Uakseptabelt

Koleratrusselen henger også over andre deler av landet. I Ibd har antall mistenkte koleratilfeller økt fra 383 i juni til 746 i august.

Totalt har WHO registrert 154.527 mistenkte tilfeller i Jemen mellom 1. januar og 9. september i år, og minst 197 har mistet livet som følge av kolera. Blant dem er et stort antall barn.

– Barn i Jemen opplever ekstreme vanskeligheter som ingen barn bør oppleve og står overfor trusler både fra bomber og ammunisjon, sykdom og sult. Det er uakseptabelt at de dør av årsaker som det er fullt mulig å forhindre, sier Redd Barnas landdirektør for Jemen, Tamer Kirolos.

Han viser til at det er lett å behandle kolera dersom barna får tilgang på rent vann og antibiotika, og sykehusene får tilstrekkelig med utstyr.

– Dessverre har nærmere fire år med konflikt ført til nær total kollaps i helsesystemet i Jemen. De krigførende partene har gjentatte ganger truffet medisinske fasiliteter, og gjort noen av dem ubrukelige eller umulig å nå fram til. Fortsetter dette kan mange flere barn dø av kolera og andre sykdommer som kan forhindres, sier Kirolos.

Et underernært barn tas hånd om på et sykehus i Aslam-distriktet nordvest i Hajjah-provinsen.

Sultkatastrofe

Det er ikke bare sykdom som truer innbyggerne i Jemen. FNs visegeneralsekretær Mark Lowcock sa nylig til FNs sikkerhetsråd at internasjonale hjelpeorganisasjoner er i ferd med å tape kampen mot sult i landet, der 75 prosent av befolkningen nå trenger nødhjelp.

Lowcock pekte på to faktorer som har bidratt til forverringen. Den ene er et kraftig verditap for Jemens valuta som fører til at prisen på drivstoff har steget dramatisk, og den andre er de intense kampene i Hodeida. Om lag 70 prosent av alle forsendelser av mat og medisiner til Jemen, tas i land i havnebyen.

Folk spiser blader fordi de ikke har noen annen form for næring

– Vi ser allerede hungerlignende forhold, inkludert tilfeller der folk spiser blader fordi de ikke har noen annen form for næring, sa Lowcock.

– Vi er kanskje i ferd med å nå et vendepunkt der det ikke lenger vil være mulig å hindre massivt tap av liv som resultat av sulten som sprer seg i landet, sa han videre.

Det finnes ingen indikatorer på at verdenssamfunnet kommer til å blande seg inn

Motløse

Tidligere denne uka ble viktige transportruter mellom Hodeida og hovedstaden Sana blokkert. Konsekvensen er at veien til varene har blitt lengre og at prisene øker, skriver Flyktninghjelpen.

Ifølge organisasjonen pågikk det mandag igjen væpnede kamper i distrikter både sør og øst for Hodeida. Stemningen inne i byen beskrives som motløs.

– Det finnes ingen indikatorer på at verdenssamfunnet kommer til å blande seg inn. Ingen løfter om at folket vil beskyttes mot angrep, sier Ibraheem al-Hadri, en av Flyktninghjelpens ansatte i Hodeida.

