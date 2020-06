Redningsskip fikk gå til havn i Italia

Et redningsskip med migranter har gått til land i Italia for første gang siden landet ble «stengt ned» for å hindre koronasmitte.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Skipet Mare Ionio ankom Pozzallo på Sicilia lørdag – som også var verdens flyktningdag. Organisasjonen Mediterranea, som driver skipet, sier de for en gangs skyld fikk tildelt en havn i løpet av kort tid. 67 mennesker ble reddet av Mare Ionio fredag utenfor kysten av Lampedusa. Migrantene hadde vært uten drikkevann i to dager, ifølge Mediterranea. Mare Ionio er det første redningsskipet som har fått gå til havn i Italia siden strenge koronarestriksjoner ble innført i april. De italienske havnene ble da stengt som følge av koronakrisen. (©NTB)

Reklame Dette gir garantert moro for store og små i sommer