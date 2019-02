Rees-Mogg: En kort brexit-utsettelse kan være akseptabelt

Den konservative brexit-forkjemperen Jacob Rees-Mogg åpner for en kort utsettelse – dersom hans forslag til utmeldingsavtale blir vedtatt.

Rees-Mogg er en av de fremste euroskeptikerne i Parlamentet og leder ERG, en gruppe innenfor det konservative partiet som er sterkt for å forlate EU.

Parlamentet har pålagt statsminister Theresa May å forsøke å forhandle fram en ny «skilsmisseavtale», noe EU sier er uaktuelt. Rees-Mogg har lagt fram en alternativ plan, og det er for å kunne få denne på plass at han er villig til å utsette utmeldelsen, melder Reuters.

Det han omtaler som Malthouse-kompromisset lokker brexit-tilhengerne med en annen løsning for irskegrensen enn den såkalte backstop-løsningen. Den fremforhandlede løsningen kan tvinge britene til å forholde seg til EU på ubestemt tid for å unngå en hard grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland i sør. EU-vennlige partikolleger skal lokkes med mekanismer for å hindre store forstyrrelser dersom det ikke blir noen skikkelig avtale mellom London og Brussel.

– De er nå 55 dager igjen til brexit. Det gjør at det er knapt med tid til å bli enige om og vedta en avtale. Dersom avtalen blir klar, men parlamentet trenger litt tid, er det ikke umulig med en utsettelse, skriver Rees-Mogg i lørdagens Telegraph.

