Regjeringen i Jemen vil delta i svenske fredssamtaler

Jemens regjering sier ja til å delta i de kommende fredssamtalene i Sverige. Opprørerne i landet sier seg villig til å stanse rakettangrepene på Saudi-Arabia.

Dermed kan det se ut som de viktigste partene i krigen snart vil samles i Sverige. Koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia og Houthi-opprørerne har nemlig også sagt seg villig til å delta i samtalene, som skal holdes i regi av FN.

Opprørsleder Mohammed Ali al-Houthi åpner for våpenhvile i en uttalelse til journalister.

– Vi er klare for å fryse og stanse militære operasjoner på alle fronter for å kunne oppnå fred, sier al-Houthi.

Utspillet kommer etter en forespørsel fra FNs spesialutsending Martin Griffiths.

Han nevnte spesielt rakettene opprørerne har skutt mot Saudi-Arabia, i en lengre uttalelse der han anklager USA for å hisse til aggresjon mot Jemen.

Borgerkrigen i Jemen brøt ut i kjølvannet av den arabiske våren, da Houthi-opprørerne inntok hovedstaden Sana med hjelp fra tropper som var lojale til landets tidligere president, Ali Abdullah Saleh.

Året etter flyktet regjeringen, og Saudi-Arabia innledet luftangrep mot de Iran-støttede opprørerne. Den siste saudiledede offensiven har hatt som mål å ta kontroll over den viktige havnebyen Hodeida, en viktig havneby som også er inngangsport for en stor del av bistanden til landet.

Om lag 10.000 mennesker har mistet livet som følge av krigen, og to tredeler av landets befolkning har behov for bistand. Mer enn åtte millioner mennesker står i fare for å sulte, og FN har omtalt konflikten som verdens største humanitære krise.

