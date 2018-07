Regjeringsstyrker tar kontroll over demonstrantenes kjerneområde i Nicaragua

Regjeringstro styrker tok onsdag kontroll over den siste lommen av regimemotstandere i Nicaraguas tredje største by, Masaya. Dødstallene er usikre.

Dermed kan det synes som en tre måneder lange stillingskrig mellom regjeringssoldater og halvmilitære styrker på den ene siden og en broket samling av regimemotstandere på den andre er over. Blant demonstrantene var alt fra vanlige folk til militante aktivister.

Halvmilitære patruljer med tunge våpen kjørte rundt i sentrum av Masaya for å vise at den siste motstanden er brutt ned. Flagget til sandinistpartiet, som den daværende geriljaleder Daniel Ortega førte til makten i 1979, ble heist på torget i bydelen Monimbo, motstandernes siste bolverk.

Plassen ble i all hast ryddet for spor etter barrikader og kamp, slik at 39-årsdagen for revolusjonen som fjernet det forhatte USA-støttede Somoza-regimet, kan feiers torsdag.

I Masaya er imidlertid kritikken mot Ortega utbredt, og mange mener at hans stadig mer autoritære og brutale styre må fjernes gjennom nyvalg. Andre støtter Ortega og de halvmilitære styrkene. De håper at roen kan gjenopprettes og at turistene vil komme tilbake.

Det er ingen pålitelige opplysninger om hvorvidt liv gikk tapt i siste fase av kampene. Noen av innbyggerne som nyhetsbyrået AFP spurte, snakket om «flere drepte, sågar en massakre», mens de halvmilitære styrkene avfeier slike beskrivelser.

Torsdag er det ventet at regjeringstilhengere vil marsjere gjennom byen på tradisjonelt vis for å vise omverdenen at president Ortega har gjenvunnet kontrollen over landet.

I Washington kom Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) med en fordømmelse av all voldsbruk og oppfordret president Ortega til å samarbeide med opposisjonen for å finne en dato for nyvalg.

(©NTB)

Mest sett siste uken