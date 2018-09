Reinfeldt slår tilbake mot journalister og partikolleger: - Sverige er ikke et lovløst land

Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt anklager politikere og journalister for å svartmale virkeligheten.

Det nærmer seg innspurten av den opphetede valgkampen i Sverige hvor innvandring og gjengkriminalitet er utvilsomt ett av de viktigste temaene.

Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt anklager politikere og journalister for å svartmale virkeligheten. Reinfeldt var statsminister i perioden 2006 og 2014.

I ettertid har hans borgerlige regjering fått kritikk for å ha drevet en altfor liberal innvandringspolitikk. Flere partikolleger i Moderaterna har også sluttet seg til kritikken, skriver Aftonbladet.

- Sverige ble et lett offer når vi hadde en politikk som i praksis innebar veldig åpne grenser med helt andre regler enn andre europeisk eland, uttalte nåværende partileder i Moderaterna, Ulf Kristersson, under en partiutspørring på SVT torsdag kveld.

- Ikke lovløst

Reinfeldt slår tilbake i et intervju med Dagens Nyheter. Eks-statsministeren sier han fortsatt ser lyst på Sveriges framtid.

- Jeg er ikke en stemme for det mørke og negative, men i utgangspunktet for det optimistiske. Og det tenker jeg å være selv i denne tiden når det har vært mer trendy å være på den andre siden, sier han til avisen.

Reinfeldt hevder mediene tegner et forvrengt bilde av virkelighetens Sverige.

- Den er for spektakulær, den er for mørk i forhold til hvordan menneskers egentlige virkelighet i dette landet ser ut, sier den tidligere statsministeren.

- Om man kontinuerlig ser på det spektakulære, det nyhetsdrevne, så ender man opp med et slags bilde av at vi lever i et lovløst land. Et land styrt av kriminelle gjenger som skyter hverandre. Og i dette landet med ti millioner innbyggere, så lever det absolutte flertallet faktisk ikke i den virkeligheten, sier han.

- Ba svenskene åpne sine hjerter

Reindfeldt var statsminister midt i den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. Han høstet både jubel og storm da han høsten 2014 varslet det svenske folket om både økte utgifter og økt flyktningstrøm til Sverige.

- Jeg ber det svenske folket om å ha tålmodighet og åpne sine hjerter for de utsatte, sa han den gang.

Sverige har i flere år slitt med gjengkriminalitet og såkalte lovløse tilstander i enkelte innvandrings-dominerte bydeler i Stockholm, deriblant Rinkeby. Flere norske politikere har i innvandringspolitiske debatter gjentatte ganger advart mot «svenske tilstander».

Det hele toppet seg med mange titalls bilbranner i flere svenske storbyer i sommer. Svenske storbyer har også vært rammet av alvorlige skytehendelser.

