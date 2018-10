Reklame trekkes tilbake etter klagestorm

Denne reklamen for et hotell i Brisbane ser ved første øyekast uskyldig ut. Nå har den skapt sterke reaksjoner hos australske kvinner.

Reklameplakaten for det australske hotellet Sofitel Brisbane viser et bilde av et smilende par - en mann og en kvinne - som ligger i morgenkåper på en seng og leser, med en luksuriøs hotellfrokost mellom seg.

Så langt er det altså lite å utsette på bildet, men så mange har nå reagert på reklamen at hotellet har sett seg nødt til å trekke den, skriver News.com.au.

Derfor reageres det

Årsaken er lesestoffet til de to; mannen leser en utgave av Australian Financial Review, der det er fokus på politikk og finans, mens kvinnen leser i en bok om motehuset Chanel.

Kritikken lot altså ikke vente på seg, og dreier seg i all hovedsak om at man mener hotellet går i stereotypi-fella.

- Ugh. SofitelBrisbane denne reklamen er seriøst misvisende. Tro det eller ei, vi er i stand til mye mer enn å bare se fine ut på bilder. Jeg vet hva jeg foretrekker å lese, skriver en på Twitter.

- Hei SofitelBrisbane, frokosten deres ser fantastisk ut! Og jeg ville bare si at jeg er en kvinne og jeg leser også FinancialReview hver dag, skriver en annen.

Hotellet: - Vi beklager

Reklamen kom først på trykk i et helgebilag i Sydney Morning Herald, men vil nå altså ikke være å se i fremtidige publikasjoner.

En talsmann for Sofitel Brisbane har beklaget for reklamen og forteller altså at den nå trekkes, skriver News.com.au.

- Vi hadde ingen intensjon om å portrettere en stereotypi, men vi ser det og beklager til alle som ble fornærmet.

Hi @SofitelBrisbane, your breakfast looks delicious! Hey and just wanted to let you know I’m a woman and I also read the @FinancialReview every day pic.twitter.com/qOg5J2vkqz — Elizabeth Redman (@elizabethredman) 7. oktober 2018

Her er et knippe av reaksjonene som er kommet:

. @SofitelBrisbane thumbs down to your gendered ad in @GoodWeekendMag showing Him reading about business and finance and Her reading about fashion 👎🏼 pic.twitter.com/ELLw1B4etg — Natali Pearson (@sea_greeny) 6. oktober 2018

