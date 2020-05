Rekordhøy smitteøkning etter lemping på tiltak i Pakistan

Pakistan passerte 2.000 nye smittetilfeller på én dag for første gang siden koronautbruddet i landet, kort tid etter at regjeringen lempet på smitteverntiltak.

De siste 24 timene er det registrert 2.255 smittetilfeller i Pakistan, der det totalt er meldt om 34.312 smittet med koronavirus.

Statsminister Imran Khan ble i forrige uke advart mot å lette på restriksjonene i landet mens smittetallene fremdeles var på vei opp, men valgte likevel å gjennomføre gradvis gjenåpning av det nedstengte landet, mot råd fra helseeksperter i Pakistan.

Bilder av menneskemengder, tett i tett på markeder landet over, bekrefter at myndighetenes oppfordringer om å holde trygg avstand etter at restriksjonene ble fjernet, i stor grad ikke blir fulgt. Pakistan har 220 millioner innbyggere.

Khan er kritisert for å undervurdere alvorlighetsgraden av pandemien og har blant annet nektet å stenge moskeer, trolig fordi det gjenstår to uker av fastehøytiden ramadan som avsluttes med feiringen id al fitr. Islamske ledere har stor innflytelse på politikken i Pakistan, og kan fort egge til å få folkemengder ut i gatene og skape furore mot upopulære politiske avgjørelser.

Khan argumenterer med at nedstengningen rammer de fattigste hardest, der flertallet har en månedslønn på knappe 750 kroner og blir betalt på dagsbasis for arbeid som ikke kan gjøres hjemmefra i karantene.

