Rekordhøy smitteøkning i India

Nok en gang registrerer India ny rekord i antall koronasmittede på ett døgn. Siden lørdag er 24.850 mennesker smittet av viruset.

Til sammen er minst 673.165 smittet hittil av viruset i India, der det bor 1,3 milliarder mennesker. 19.274 mennesker er døde etter at 613 nye dødsfall er registrert.

En planlagt gjenåpning av det verdensberømte mausoleet Taj Mahal i Agra er utsatt på ubestemt tid på grunn av utbruddet, ifølge Reuters.

En rekke severdigheter i Agra, inkludert Taj Mahal, har vært stengt siden mars, og planen var at de skulle gjenåpnes mandag.

Agra var et av de store smittesentrene i India og er fortsatt blant de hardest rammede områder i Uttar Pradesh. Det er stor frykt for at smitten for alvor skal spre seg til storbyer som Mumbai.

Ikke desto mindre har regjeringen begynt å oppheve restriksjoner og gjenåpne deler av økonomien. Det har vist seg umulig å holde landet nedstengt når millioner av mennesker er helt avhengig av sine jobber for å overleve.

