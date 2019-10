Rekordhøy tysk våpeneksport til Tyrkia

Tyskland eksporterte i årets første åtte måneder våpen og militært utstyr for drøyt 2,5 milliarder kroner til Tyrkia, mer enn på 14 år.

I fjor solgte Tyskland våpen og militært utstyr til en verdi av 2,47 milliarder kroner til Tyrkia, mens eksporten hittil i år har vært på 2,55 milliarder kroner.

Våpeneksporten så langt i år er høyere enn i noe annet år siden 2005, selv om de fire siste månedene ikke er inkludert, viser tall fra det tyske finansdepartementet.

Tyrkia toppet lista over land som kjøper mest våpen fra Tyskland i fjor og ligger også an til å gjøre det i år, til tross for krigføringen i Syria.

Ifølge det tyske finansdepartementet er det i år utelukkende solgt utstyr til marinesektoren. Mesteparten er trolig deler til seks båter som Tyrkia bygger i samarbeid med tyske ThyssenKrupp Marine Systems.

Mens det i fjor ble gitt 58 lisenser til salg av våpen og militært utstyr til Tyrkia, innvilget tyske myndigheter i årets åtte første måneder 182 slike lisenser.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas opplyste i helgen at det inntil videre ikke vil bli gitt nye lisenser for salg av våpen eller militært utstyr som Tyrkia kan benytte i sin krigføring i Syria.

