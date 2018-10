Rekordlav arbeidsledighet i USA

Arbeidsledigheten i USA sank i september til sitt laveste nivå siden desember 1969, selv om det også var en nedgang i antall nye arbeidsplasser.

Arbeidsledigheten sank fra 3,9 prosent til 3,7 prosent i forrige måned, noe som anses for å være en uvanlig stor bedring, ifølge Arbeidsdepartementets siste rapport.

Samtidig ble det kun skapt 134.000 nye arbeidsplasser, langt færre enn det ekspertene ventet. Det skyldes trolig orkanen Florence.

De gode arbeidsledighetstallene kommer som en gave til president Donald Trump én måned før mellomvalget i november.

Trump tar æren for den gode utviklingen i amerikansk økonomi, selv om motstanden mot ham har økt på andre områder, og Republikanerne står i fare for å tape flertallet i iallfall ett av Kongressens to kamre.

Florence, som rammet den sørlige østkysten i september, skapte kaos for både husstander og arbeidsplasser, men det er uklart hvor mye de midlertidig arbeidsløse som følge av stormen har betydd for sysselsettingstallene.

Økonomene hadde ventet at det under normale forhold skulle skapes 184.000 nye arbeidsplasser, betydelig færre enn de 270.000 som ble skapt i måneden før. Tallet på 134.000 var derfor en kalddusj.

