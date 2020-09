Rekordmange migranter krysset Den engelske kanal

Onsdag krysset 416 migranter over fra Frankrike til Storbritannia i småbåter. Aldri tidligere er så mange registrert på en dag.

Bare onsdag morgen reddet den britiske kystvakta 34 migranter, sa statssekretær for immigrasjon i den britiske regjeringen, Chris Philp, i Parlamentet torsdag.

Franske myndigheter har så langt i år hindret 3.000 personer fra å krysse strekningen, og ble stoppet onsdag, ifølge Philp.

– Disse reisene, organisert av kriminelle, er ikke bare farlige, de er også unødvendige, sa Philp.

– Genuine flyktninger som kun ønsker seg trygghet kan og bør søke asyl i det første trygge landet de ankommer, understreket han.

I år har rundt 5.000 mennesker i hundrevis av småbåter ulovlig krysset Den engelske kanal, ifølge tall fra myndighetene.

Menneskerettighetsorganisasjonen Join Council for the Welfare of Immigrants har kritisert britiske myndigheters håndtering av situasjonen.

– Det er nesten umulig å søke asyl i Storbritannia uten å måtte ty til farlige reiser som disse, fordi det er mangel på trygge og lovlige reiseruter til Storbritannia, har gruppen uttalt.

(©NTB)