Rekordmange nye koronatilfeller i Brasil

Brasil registrerte over 10.500 nye koronasmittede og over 600 dødsfall på ett døgn onsdag. Det er en ny dyster rekord for landet.

Totalt ble det registrert 10.503 nye tilfeller og 615 dødsfall. Den forrige rekorden var på 7.119 tilfeller og ble registrert mandag. Det høyeste antall døde på et døgn var 578 og ble registrert tirsdag, ifølge Worldometer. Brasil har natt til torsdag norsk tid 125.218 smittede og 8.536 døde. Brasils president Jair Bolsonaro har konsekvent tonet ned alvorsgraden ved viruset, og sagt at folk må gå tilbake til å leve livene sine som normalt, for å forhindre økonomisk krise. (©NTB)

