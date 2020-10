Rekordmange smittede i Danmark – 945 nye koronatilfeller

Antallet innlagte koronapasienter i Danmark har steget med sju til 127. Samtidig er det to nye koronarelaterte dødsfall.

945 personer er det siste døgnet konstatert smittet med korona i landet, opplyser Statens Serum Institut.

Dette er det hittil høyeste antall smittede på et døgn under pandemien. Den siste rekorden for antall smittede på et døgn ble satt fredag med 859 tilfeller.

Mandag trer nye skjerpede smittetiltak i kraft, og forsamlingsforbudet senkes fra 50 til 10. Torsdag innføres krav om økt bruk av munnbind i det offentlige rom, for eksempel når man handler i butikk.

For en uke siden var det 451 smittetilfeller på et døgn i Danmark. Siden da har antallet vært stigende – bare avbrutt av lørdag, da det var et lite fall i forhold til fredag.

Helseminister Magnus Heunicke opplyste fredag at reproduksjonstallet eller smittetrykket er satt til 1,2. Det betyr at pandemien er tiltakende, og at ti smittede i gjennomsnitt gir smitten videre til tolv andre.

Statens Serum Institut har beregnet at det er fare for stigende smitte i fire av landets fem regioner den kommende tid.

