Rekordmange smittetilfeller i Europa sist uke

Europeiske land rapporterte inn over 700.000 nye koronainfeksjoner sist uke, noe som er det høyeste tallet siden pandemien startet, opplyser WHO.

Tallet ble lagt fram av Verdens helseorganisasjon (WHO) tirsdag. De viser også at smittetallet økte med 34 prosent i forrige uke. Antall dødsfall økte med 16 prosent.

Storbritannia, Frankrike, Russland og Spania sto for over halvparten av de nye tilfellene i regionen.

WHO noterte at antall nye smittetilfeller i Spania har gått klart ned sammenlignet med tidligere uker, mens et land som Polen har opplevd en smitteøkning på 94 prosent, samtidig som antall koronarelaterte dødsfall har økt med 104 prosent.

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er det forståelig at folk er frustrerte, men han advarer om at det ikke finnes noen snarveier ut av pandemien.

