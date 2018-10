Rekordoppmøte i Texas: - Jeg har ventet på dette

Timer før Trump talte i Texas, møtte titusener opp for å forhåndsstemme. Det kan være en pekepinn før det spennende valget i USA.

USA (Nettavisen): Senatsvalget i Texas er mer spennende enn det har vært på lang tid. Delstaten er tradisjonelt solid for republikanerne, og ingen demokrat har vunnet et senatsvalg der siden 1988. Likevel har Beto O’Rourke (46) seilt opp som en seriøs utfordrer til sittende senator Ted Cruz (47).

Demokraten O'Rourke har inntatt en sentrumsposisjon, men som står stødig ved venstrevridd reformpolitikk innen helse, våpenkontroll og narkotikalover. Det har gjort han populær blant unge velgere og velgere med latinamerikansk bakgrunn.

Dette er imidlertid velgergrupper som har vist seg vanskelig å få til stemmeurnene, noe O’Rourke er avhengig av å få til for å en sjanse til å slå Cruz. Republikaneren har nemlig en komfortabel ledelse på de siste meningsmålingene, dog mindre enn ventet.

Bildene som dukket opp da det åpnet for forhåndsstemming i Texas, gir imidlertid håp til demokratene. Utenfor et valglokale i storbyen Houston hadde det møtt opp en folkemengde som Houston Chronicle kaller «sjokkerende».

Rekordoppmøte

Lokalavisen skriver at tusenvis av velgere hadde stilt seg opp i kø allerede før valglokalet åpent, og at det hele så mer ut som en Black Friday-kø.

- Dette er et av de viktigste valgene i vårt liv, sier Cody Pogue til Houston Chronicle. Han hadde møtt opp halv ni søndag kveld for å sørge for at han var blant de første som stemte på Beto O’Rourke.

En annen velger lokalavisen snakket med, fortalte at hun vanligvis ikke stemte under mellomvalgene. O’Rourke hadde fått henne til å endre mening, og nå stemte hun av hensyn til barna sine.

Texas har vært blant statene med lavest valgoppslutning, men det kan virke som den «sjokkerende» køen var starten på en trend.

LANGE KØER: Mange tusen møtte opp da delstaten Texas mandag åpnet for forhåndsstemming i det amerikanske mellomvalget.

På under seks timer satt Harris County, som inkluderer Houston, ny åpningsdagsrekord for forhåndsstemming i et mellomvalg. 36.000 velgere rakk å avlevere sine stemmer på seks timer, høyere enn åpningsdagen i forrige presidentvalg. I 2010 var det bare 26.000 som stemte på åpningsdagen i mellomvalget, ifølge Houston Chronicle.

Suresh Nayak har bodd i Texas i 30 år, men mandag var det første gang han avla sin stemme.

- Jeg har ventet på dette. Måten ting utvikler seg på gjorde at jeg ikke kunne vente lenger, sa Nayak, uten å gå inn på hvem han stemte på.

I Dallas County, Travis County og Tarrant County varierte oppmøtet fra dobbelt så mange som i 2014, til tre ganger så mange.

Texas-oppmøtet kan være starten på noe som blir gjenskapt flere steder i USA. Mellomvalget, som finner sted 6. november, ventes å ha høy oppslutning. Det er blitt spekulert i om valgdeltakelsen kan bli den høyeste siden 60-tallet.

- Karavanan og Kavanaugh

Beto O’Rourke var til stede ved flere valglokaler mandag for å snakke til velgerne i kø. Demokraten gjennomførte i tillegg seks valgkampmøter rundt omkring i Houston.

KOMET: Beto O'Rourke hilste på mange av de som forhåndsstemte mandag.

Republikanerne hadde også valgkampmøte mandag. Der hadde de hentet inn sitt sterkeste kort, president Donald Trump. Han fokuserte ikke mye på Ted Cruz’ motstander, men dro heller fram migrantkaravanen som er på vei mot USA, noe han har gjort flere ganger de siste dagene.

- Dette er valget om karavanen og Kavanaugh, sa Trump under valgkampmøtet.

Mellomvalget i USA arrangeres mens det er voldsom politisk uro i landet, forsterket av polariserende saker som høyesterettsnominasjonen av Brett Kavanaugh og innvandring.

VALGKAMPMØTE: Donald Trump fokuserte på velkjente temaer da han snakket til tusenvis av velgere i Texas mandag.

Det er spesielt migrantkaravanen, bestående av tusenvis av migranter fra en rekke sentralamerikanske land som marsjerer gjennom Mexico i retning USA, som har blitt en viktig mellomvalgsak for Trump. Han har gått til frontalangrep på Demokratene og hevdet at «ukjente folk fra Midtøsten» er i karavanen, uten at han har begrunnet påstanden.

- Demokratene vil heller beskytte kriminelle fremmede fremfor amerikanske borgere, som er grunnen til at Demokratene må stemmes ut, sa han, uten å tilføye at det er Republikanerne som har hatt kontrollen over Kongressens to kamre i begge årene han har vært president.

Under den bitre republikanske presidentnominasjonen i 2016, kalte Trump Cruz for «løgnaktige Ted». Nå bør han nå omdøpes, ifølge presidenten selv.

- Cruz vil prioritere amerikanske borgere og ha streng grensekontroll. Han er ikke «løgnaktige Ted» nå, men «vakre Ted», sa Trump før valgkampmøtet.

Ett kammer hver?

Det gjenstår å se hvordan Trumps deltakelse vil påvirke valget i Texas. Ted Cruz er i skrivende stund fortsatt favoritt til å gjenvinne senatsetet.

Ferske tall om velgerne som møtte opp til forhåndsstemming mandag, er ikke gode nyheter for Beto O’Rourke og demokratene. Ifølge NBC News hadde 53 prosent av de som forhåndsstemmet i Texas republikansk tilknytning. 43 prosent var tilknyttet demokratene, mens 4 prosent var ikke tilknyttet de to partiene.

Denne tendensen viste steg flere steder i USA. I sju av de åtte statene NBC News hentet tall fra, hadde majoriteten av velgerne som forhåndsstemmet republikansk tilknytting.

FAVORITT: Ted Cruz håper, og ser ut til, å bli gjenvalgt som Texas-senator.

To uker før kongressvalget ligger det likevel an til at Demokratene klarer å sikre seg flertallet i Representantenes hus, men at Republikanerne beholder kontrollen i Senatet.

Beregningen til den politiske redaksjonen FiveThirtyEight viser at Demokratene har 85 prosent sjanse for å erobre flertallet i Representantenes hus, mens Republikanerne har 78 prosent utsikt til å sikre flertallet i Senatet.

Hvis dette slår til, vil Demokratene få flertall i Representantenes hus for første gang siden 2012.

