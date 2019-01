Rekordoverskudd for Facebook

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kan glede seg over fortsatt vekst for selskapet. Det sosiale mediet kunne notere seg et overskudd på 6,9 milliarder dollar i løpet av fjerde kvartal i fjor. Det er 61 prosent mer enn i samme periode i 2017. Arkivfoto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)