Rekordvarme i Nederland og Belgia

Både Nederland og Belgia opplevde onsdag den varmeste dagen som noensinne er registrert i landene. De nye rekordene er på henholdsvis 38,8 og 38,9 grader.

Det er 75 år siden den forrige nederlandske varmerekorden ble registrert. Den lød på 38,6 grader og ble målt i 1944, opplyser Nederlands meteorologiske institutt.

I Belgia ble forrige rekord, som var på 38,8 grader, satt i 1947. Denne målingen ble senere revidert og justert ned til 36,6 grader i 1980, etter at nytt, mer følsomt utstyr ble installert på observatoriet i Brussel der den ble gjort.

Lederen for landets meteorologiske institutt, David Dehenauw, opplyser at onsdagens rekord ble registrert på militærbasen Kleine-Brogel, 100 kilometer nordøst for Brussel.

Mer varme i vente

Han varsler at temperaturene torsdag kan bli enda høyere.

Flere andre steder i Europa ble temperaturen målt til over 40 grader onsdag.

Hetebølgen innebærer enda mer tørke i flere land der det denne sommeren har vært mindre nedbør enn normalt. I tillegg er det økt risiko for skogbrann som følge av en kombinasjon mellom høye temperaturer, vind, tørke og tordenvær.

Meteorologer hadde varslet mulige nye varmerekorder både i Nederland, Belgia, Luxembourg og Tyskland.

Tirsdag ble rekorder slått blant annet i Bordeaux, hvor temperaturen steg til 41,2 grader.

Flere hetebølger

Hetebølgen er den andre som rammer europeiske land så langt i sommer. Den pågår samtidig som det er satt varmerekorder for juli i flere byer i USA, blant dem New York.

I fjor ble sommerhalvåret preget av en rekke hetebølger i mange land på den nordlige halvkule. De hyppige varmerekordene er i tråd med forskernes forventninger som følge av menneskeskapt global oppvarming.

