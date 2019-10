Representantenes hus anerkjenner folkemordet på armenerne

Representantenes hus i USA har vedtatt en resolusjon som fastslår at armenerne ble utsatt for et folkemord av Det osmanske riket under første verdenskrig.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Resolusjonen i Kongressen ble vedtatt med 405 mot 11 stemmer og slår fast at massedrapene på armenere var et folkemord, noe Tyrkia på det sterkeste bestrider. Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu var raskt ute med å fordømme resolusjonen, som han beskriver som «skammelig» og «ugyldig». Rundt 30 land har tidligere anerkjent massedrapene på armenere som folkemord, men Norge er ikke blant dem. Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenere mistet livet, men hevder at dette var som følge av sult, sykdom, strid og ikke som et resultat av systematisk forfølgelse og overgrep fra Det osmanske riket. Ifølge uavhengige anslag døde opptil 1,5 millioner armenere da de ble tvangsdeportert fra dagens østlige Tyrkia til dagens Syria i årene 1915 til 1917. Bakgrunnen for deportasjonen var at armenerne, som var kristne, ble ansett for å være femtekolonister under krigen mot Russland. (©NTB)