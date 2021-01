Representantenes hus kan komme til å stemme over riksrett mot Trump neste uke

Representantenes hus kan komme til å stemme over riksrett mot president Donald Trump så tidlig som midten av neste uke, ifølge representanten Katherine Clark.

Dersom visepresident Mike Pence og resten av ministrene ikke bruker det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump, vil Representantenes hus raskt starte prosessen om riksrett, sier Clark ifølge CNN.

– Donald Trump må fjernes fra embetet. Og vi kommer til å fortsette med alle verktøy vi har for å sørge for at det skjer for å beskytte demokratiet vårt, sier Clark.

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten. Men det er svært usannsynlig at Pence vil gjøre dette nå, ifølge en kilde nær presidenten som CNN har snakket med.

Speaker Nancy Pelosi og hennes medhjelpere i ledelsen i Kongressen snakket sammen torsdag om å avholde en rask riksrettsavstemming. Den overveldende holdningen var at man skulle fortsette prosessen, ifølge flere av CNNs kilder.

Selv om enkelte mente det var å gå for langt, og at det ville vende Trump-tilhengere enda mer mot Demokratene, var de fleste toppdemokratene, inkludert Pelosi, enige om at Trump må holdes ansvarlig for sine handlinger.

Selv om riksrettsprosessen startes opp igjen, er det langt fra sikkert at Trump blir felt denne gangen heller.

