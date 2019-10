Republikanere hindret riksrettshøring i flere timer

Om lag 30 republikanske kongressmedlemmer stormet en lukket høring i den pågående riksrettsgranskningen mot Donald Trump og utsatte vitneavhør i flere timer.

De amerikanske kongressrepublikanerne er rasende over å ha blitt utelatt fra riksrettsgranskningen mot USAs president Donald Trump. Onsdag stormet de det som var en lukket høring i kjelleren i kongressbygningen Capitol Hill.

Vitner til hendelsen sier de republikanske politikerne presset seg forbi sikkerhetsvaktene i bygningen. Republikanerne begynte så å rope innvendinger mot at demokratenes ledere i Representantens hus holder høringen bak lukkede dører uten å frigi transkriberingen fra vitneforklaringene, skriver Reuters.

Hendelsen onsdag skal være et klart brudd på de strenge reglene som gjelder for møterommet kalt SCIF. Rommet er laget for å hindre elektronisk avlytting, og flere er bekymret for at kongressmedlemmene begikk alvorlige sikkerhetsbrudd ved å gå inn med mobiltelefoner.

Det politiske stuntet kommer etter at Trump oppfordret republikanerne om å vise tøffere motstand til riksrettsgranskingen. Forklaringen til vitnet Laura Cooper ble utsatt i flere timer. Hun skulle snakke foran både demokratiske og republikanske kongressmedlemmer. Cooper er ansatt i Pentagon, og det var ventet at hun skulle få spørsmål om hvorfor Trump holdt tilbake 391 millioner dollar i militær støtte til Ukraina.

Den pågående riksrettsgranskningen mot Trump handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

(©NTB)