Republikanere raser mot Devin Nunes og Donald Trump

Offentliggjøringen av omstridt notat skaper sterke reaksjoner også i det republikanske partiet.

NEW YORK (Nettavisen): Fredag ble det offisielt: President Donald Trump autoriserte offentliggjøringen av et notat som er utarbeidet av Devin Nunes, republikaneren som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Dette notatet er utgangspunktet for den mest omtalte saken i USA denne uka. Notatet angriper angivelig FBI og røper informasjon som både etterretningsbyrået og justisdepartementet mener vil skade nasjonal sikkerhet når det offentliggjøres.

- Skjev fremstilling



Notatet utelater angivelig også relevant informasjon, og Nunes anklages for å bruke dette utelukkende for å skade FBIs etterforskning av Trump og Russland. Anklagene styrkes av at Nunes og republikanerne i etterretningskomiteen nekter å la demokratene offentliggjøre sitt svar på notatet.

Selv i det republikanske partiet er det mange som reagerer sterkt.

- Vi kan ikke la øyeblikkets politikk tåkelegge dømmekraften vår, sier senator John Neely Kennedy, en republikaner fra Louisiana.

Republikaneren Joe Walsh representerte Illionois i Kongressen før han ble radiovert med eget show hos Salem Radio Network. Han omtaler seg som en tilhenger av Donald Trump.

Samtidig mener han at også Trump må tåle kritikk. Som for eksempel når Trump og Nunes nå offentliggjøring dette notatet.

- Hvis han mente alvor med å finne ut av sannheten, ville han ikke ha sendt ut et notat til offentligheten et republikansk notat som ingen vil kunne forstå uten kontekst og bakgrunn. De har bestemt seg for at jobben deres er å beskytte Trump, ikke folket, sier Walsh til CNN.

I en kronikk i The Washington Post omtaler Walsh sin partikollega Nunes som en person som ikke bryr seg om noe annet enn det republikanske partiets egeninteresser.

KRITISK: Joe Walsh går hardt ut mot Devin Nunes og president Donald Trump.

PRESIDENT Donald Trump.

KRITISERES: Devin Nunes.

«Den Nunes jeg kjenner er et rent partisk dyr. Når det gjelder å utøve god dømmekraft og gjøre sin tjeneste overfor grunnloven, er han ikke moden for oppgavene. Så det overrasker meg ikke over at jeg i dag ser Nunes oppføre seg mer som formannen for kampanjen for å få presidenten gjenvalgt enn som formannen for etterretningskomiteen», skriver Walsh.

- Hjelper kun Putin



Senator John McCain, en av de mest respekterte republikanerne, sier i en pressemelding at Nunes og Trump i praksis nå hjelper Vladimir Putin.

- I 2016 gjennomførte russiske myndigheter et omfattende komplott for å påvirke et amerikansk valg og undergrave vårt demokrati. Russland benyttet den samme taktikken landet har brukt for å påvirke valg verden rundt, fra Frankrike og Tyskland til Ukraina, Montenegro og så videre. Putins regime lanserte cyberangrep og spredte feilinformasjon med den hensikt å skape kaos og svekke vår tillit til våre institusjoner. Og selv om vi ikke har noen bevis for at disse handlingene påvirket utfallet av vårt valg, frykter jeg at de lykkes i å så politisk splid og splitte oss fra hverandre, sier McCain.

Han fortsetter:

- De siste angrepene på FBI og justisdepartementet tjener ingen amerikanske interesser. Ingen partiers. Ingen presidenters. Kun Putins. Det amerikanske folk fortjener å vite alle fakta om Russlands pågående forsøk på å ødelegge vårt demokrati, og derfor må spesialetterforsker Muellers gransking få fortsette uhindret. Vår nasjons folkevalgte, inkludert presidenten, må slutte å se på denne etterforskningen gjennom politikkens skjeve linse og dikte opp partisirkus. Hvis vi fortsetter å undergrave våre egne lover, gjør vi Putins jobb for ham, mener John McCain.

President Donald Trump sparket James Comey fra jobben som FBI-direktør fordi Comey etterforsket Russlands påvirkning av presidentvalget i USA. Trump har også kritisert justisminister Jeff Sessions for å erklære seg inhabil i denne etterforskningen, og han har kritisert visejustisminister Rod Rosenstein.

Nå er Trump på kollisjonskurs med mannen han selv valgte som Comeys etterfølger som FBI-direktør, Christopher Wray.

- Det er en skam, det som skjer i landet vårt. Mange mennesker bør skamme seg, sier president Trump fredag.

Walsh misliker Trumps opptreden overfor FBI.

- Han angriper sine egne folk. Det er han som har plassert dem her. Dette kommer ikke til å ende godt for ham, sier Walsh til CNN.

