Republikanere vil stevne Twitters toppsjef etter blokkering av omstridt artikkel om Biden

Senatets republikanskkontrollerte justiskomité vil stevne Twitters toppsjef etter at brukere ble hindret i å dele en artikkel om Joe Biden og sønnen Hunter.

Den republikanske senatoren Ted Cruz mener Twitter misbruker sin makt til å undertrykke pressen og dekke over anklager om korrupsjon, og at Twitters toppsjef Jack Dorsey derfor vil måtte svare for seg i komiteen.

Onsdag sørget Twitter for å hindre spredning av en kontroversiell artikkel fra New York Post fordi selskapet mente den kunne kobles til en desinformasjonskampanje få uker før det amerikanske presidentvalget.

(©NTB)