Republikanerne blokkerer Demokratenes første forsøk på å få Pence til å avsette Trump

Da Republikanere stanset en resolusjon med oppfordring om å avsette Trump, la Demokratene fram sin riksrettstiltale mot Donald Trump.

Resolusjonen oppfordrer visepresident Mike Pence til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget slik at Trump kan avsettes.

Demokratene la fram resolusjonen i Representantenes hus mandag, men den ble raskt blokkert av republikanske representanter. Forslaget skal behandles i plenum tirsdag.

Kort tid etter at resolusjonen inntil videre var stanset, la Demokratene fram sin riksrettstiltale. Her anklages Trump for å ha «oppildnet til opprør».

Bakgrunnen for denne andre riksrettstiltalen mot Trump er presidentens rolle da en stor gruppe av hans tilhengere trengte seg inn i kongressbygningen.

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten hvis de vurderer at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver. Det er ikke ventet at Pence vil følge oppfordringen om å bruke denne muligheten til å avslutte Trumps presidentskap før tiden.

(©NTB)

