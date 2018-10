Republikanernes leder i Senatet sier Kavanaugh-avstemning skjer denne uka

Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell sier Senatets avstemning om Brett Kavanaughs nominasjon til høyesterett skjer denne uka.

I helgen ble det sagt at Senatets plenumsavstemning om Kavanaugh ville bli utsatt med en uke mens FBI etterforsker overgrepsanklagene mot ham.

Under en tale til Senatet mandag anklager McConnel Demokratene for å konstant utsette og motsette seg Kavanaughs nominasjon.

– Tiden for endeløs utsettelse og obstruksjon er slutt, sier han.

USAs president Donald Trump beordret mandag FBI til å gjenåpne bakgrunnssjekken av Kavanaugh etter at flere kvinner anklaget ham for seksuelle overgrep. Den etterforskningen skal etter planen være ferdig fredag.

Trump har uttalt at vil ha en grundig etterforskning fra FBI. Samtidig sa han at han sto bak Kavanaugh, som avviser overgrepsanklagene.

En kilde sier mandag til det amerikanske nyhetsbyrået AP at Det hvite hus har endret retningslinjene til FBI, slik at de kan intervjue alle de mener er relevante for etterforskningen.

