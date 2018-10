Republikansk komitéleder mener FBI-rapport renvasker Kavanaugh

FBIs rapport inneholder ingen antydninger om at dommerkandidat Brett Kavanaugh har opptrådt upassende, hevder Republikanernes leder i Senatets justiskomité.

FBI gjenåpnet sist uke bakgrunnsgranskingen av Kavanaugh for å undersøke anklagene om at han begikk seksuelle overgrep på 1980-tallet.

Granskingen ble bestilt av Det hvite hus sist fredag på justiskomiteens anmodning. FBI fikk én uke på seg, og onsdag kveld var rapporten klar. Senatorene skulle få lese den i et sikret rom torsdag.

Komitéleder Chuck Grassley sier han er orientert om innholdet i den hemmeligstemplede rapporten og fastslår at FBI ikke har funnet «noen antydninger til dårlig oppførsel» fra Kavanaugh.

Etterforskerne har ifølge ham ikke funnet noen personer som kunne bekrefte noen av anklagene mot Kavanaugh.

– Det er ingenting i den som vi ikke allerede visste om, ifølge Grassley.

Kavanaugh har benektet anklagene som er rettet mot ham. Republikanerne, som har flertall i Senatet, godtok kravet om en ny gransking etter at psykologiprofessor Christine Blasey Ford vitnet i justiskomiteen forrige uke.

Der fortalte hun at Kavanaugh utsatte henne for et voldtektsforsøk da han var 17 og hun var 15. FBI har ikke avhørt Ford, ifølge hennes advokat.

FBI har imidlertid snakket med den andre kvinnen, Deborah Ramirez, som hevder Kavanaugh forgrep seg på henne i studietiden.

