Republikansk senator advarer Saudi-Arabia

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier at alliansen mellom USA og Saudi-Arabia kan bli hardt rammet hvis saudiarabisk dissident er drept.

Graham, som er kjent som en ivrig tilhenger av Donald Trumps utenrikspolitiske linje, krever at saudiarabiske myndigheter kommer med «ærlige svar» om hva som har skjedd med Jamal Khashoggi.

– Vi er enige om at hvis det er noen sannhet i anklagene mot saudiarabiske myndigheter, så vil det være ødeleggende for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, og det vil være en høy pris å betale, økonomisk eller på annen måte, skriver Graham på Twitter mandag.

– Vårt lands verdier burde være og må være en hjørnestein for vår utenrikspolitikk både når det gjelder fiender og allierte, skriver han videre.

Ikke navngitte tyrkiske kilder har sagt at Khashoggi ble drept av saudiarabiske etterretningsagenter etter at han gikk inn på landets konsulat i Istanbul tirsdag i forrige uke.

Ifølge forloveden og tyrkiske myndigheter kom Khashoggi aldri ut igjen av bygningen.

Den saudiarabiske journalisten skrev kommentarartikler for Washington Post og bodde i frivillig eksil i USA. Han var svært kritisk til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, samtidig som han hadde kontakter høyt oppe i den saudiarabiske kongefamilien.

Graham har støttet entusiastisk opp om Trumps samarbeid med Saudi-Arabia for å demme opp for Irans innflytelse i Midtøsten.

Mens Trump har tatt initiativ til et tettere forhold til Saudi-Arabia, jobbet hans forgjenger Barack Obama for at USA skulle være mindre avhengig av oljeimport fra den autoritære staten.

(©NTB)

Mest sett siste uken