Den republikanske toppolitikeren Mitch McConnell kaller pakkebombene som er oppdaget i USA, for forsøk på terrorisme.

– Sammen med alle amerikanere fordømmer jeg forsøkene på innenlandsk terrorisme i dag, sier McConnell.

Han er leder for Republikanerne i Senatet. Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier forsøk på å terrorisere offentlige personer ikke må tolereres.

Pakker med eksplosiver er de siste dagene sendt til Hillary Clinton, Barack Obama og flere andre personer som enten er hatobjekter på den amerikanske høyresiden eller kritikere av Donald Trump. Ingen av bombene har eksplodert.

Også New Yorks ordfører Bill de Blasio reagerer sterkt på hendelsene. Bygningen med TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York ble onsdag evakuert etter at en pakkebombe og en konvolutt med hvitt pulver ble oppdaget der.

– Det vi så her i dag, var et forsøk på å terrorisere, sier de Blasio.

(©NTB)

Mest sett siste uken