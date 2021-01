Republikanske senatorer utfordrer Bidens valgseier

Ted Cruz og ti andre republikanske senatorer setter seg på bakbeina når Kongressen møtes for å bekrefte Joe Bidens seier i presidentvalget.

Onsdag samles Kongressen for å formelt sertifisere valgkollegiets godkjennelse av valget, som Biden vant med 306 delegater mot 232 for Donald Trump.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har gratulert Biden med seieren og advart sine kolleger mot å fortsette å utfordre valgresultatet.

Lørdag opplyste imidlertid Cruz og ti andre at de vil stemme mot valgdelegater fra enkelte delstater, med mindre Kongressen utnevner en kommisjon som skal utføre en hasterevisjon av valgresultatet.

Også det siste forsøket på å undergrave valgresultatet antas å være dødfødt, og Biden vil etter alle solemerker innsettes som USAs neste president 20. januar.

Splittet parti

Men det faktum at Trump nekter å erkjenne nederlaget og forsøket på å undergrave velgerne, har skapt dyp splittelse blant Republikanerne.

Lørdagens kunngjøring er signert av sju sittende senatorer, blant dem Josh Hawley fra Missouri som først lanserte initiativet, og fire påtroppende senatorer. De hevder at «påstander om fusk og uregelmessigheter i 2020-valget overgår alt i vår levetid».

Når Kongressen samles, vil de kreve at det opprettes en spesialkommisjon som skal gjennomføre en ti dager lang «hasterevisjon» av valgresultatet i «omstridte delstater». De elleve erkjenner at de trolig ikke vil kunne endre valgresultatet.

Udokumentert

Påstandene om omfattende fusk er avvist både av USAs justisminister, landets nasjonale valgkommisjon, utenlandske valgobservatører og delstatsmyndighetene. Trump har ikke lagt fram beviser for påstandene.

Også en republikaner i Representantenes hus, Louie Gohmert, har kunngjort en plan for å motsette seg godkjenningen av Biden. Over 100 republikanere i kammeret vil tilsynelatende støtte initiativet, ifølge amerikanske medier.

Trump er den første sittende presidenten på nesten 30 år som taper et gjenvalg. Trump og hans allierte har gått til om lag 50 søksmål for å få endret de offisielle valgresultatene. Nesten alle søksmålene er blitt avvist eller forkastet av i rettsapparatet.

Pence i skvis

Trump har også tapt to søksmål i USAs høyesterett. Likevel har den avtroppende presidenten fortsatt å presse republikanske folkevalgte til å fortsette å fremme de udokumenterte påstandene om fusk.

Det har fortsatt etter at valgkollegiet spikret Bidens seier i desember, og det eneste som gjenstår er Kongressens formelle godkjennelse av opptellingen før en ny president tas i ed.

Visepresident Mike Pence har en seremoniell rolle som leder for onsdagens fellesseanse i Kongressen, og han har havnet midt i striden som nå herjer i partiet.

Vil gi Pence makt

Visepresidenten er blitt saksøkt av en gruppe republikanere som mener Pence burde få makt til å omgjøre resultatet. En føderal dommer utnevnt av Trump i Texas avviste søksmålet første nyttårsdag.

Det var den republikanske kongressrepresentanten Gohmert og en gruppe republikanske valgmenn fra Arizona som hadde gått til sak. De mente at Pence burde få mulighet til å velge hvilke valgmannsstemmer som skal telles når USAs neste president formelt utpekes av Kongressen neste uke.

Bakgrunnen var visepresidentens rolle som leder for Senatet. Men dommer Kernodle lot seg ikke overbevise av denne argumentasjonen.

Press på hjemmebane

Det gjorde tilsynelatende heller ikke Pence selv eller USAs justisdepartement. Pence ble i realiteten saksøkt av sine egne partifeller, og departementet, som representerte ham i saken, slo fast at søksmålet var rettet mot feil person.

Onsdag vil Pences opptreden bli fulgt med argusøye på det som vanligvis er en rutinemessig seanse. Mens de folkevalgte samles, er det planlagt støttedemonstrasjoner for Trump som den avtroppende presidenten har oppmuntret til i hovedstaden.

Flere republikanere har antydet at de er under press fra velgerne hjemme om å vise at de kjemper for Trump i hans grunnløse kamp om å bli værende i Det hvite hus.

Dessuten spekulers det på om både Cruz, Hawley og Pence vurderer å stille til presidentvalg i 2024.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars