Resten av årets humanitære budsjett går til å bekjempe sult og nød

De siste 330 millioner kronene i årets humanitære budsjett skal brukes på å bekjempe sult og akutt humanitær nød.

– Verden står nå overfor flere varslede sultkatastrofer som følge av pandemien, klimaendringer og konflikt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hun peker på at FNs humanitære responsplan for neste år viser at 235 millioner mennesker vil trenge humanitær bistand. Dette er det høyeste tallet noensinne.

Koronapandemien og effektene av smittereduksjonstiltakene har rammet verdens fattigste spesielt hardt.

– FNs generalsekretær har varslet om overhengende fare for hungersnød i sju land. Å bekjempe sult og styrke matsikkerhet er derfor viktig, understreker Eriksen Søreide.

De om lag 330 millioner kronene er del av den såkalte humanitære reserven, altså bistandskroner som foreløpig ikke har blitt fordelt til et spesielt formål.

– Den humanitære reserven var betydelig i år, grunnet usikkerheten knyttet til koronapandemien, sier utenriksministeren.

Pengene skal blant annet gå til Verdens matvareprogram (WFP), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), humanitære landfond og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Bistanden skal særlig gå til matkriser i Jemen, Kongo, Sør-Sudan, Afghanistan, nordøstlige Nigeria, Somalia og Syria.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene