Restene av Genova-brua lagt i grus

Restene av den sammenraste motorveibrua i Genova er sprengt vekk, ti måneder etter at 43 mennesker omkom da den raste sammen.

De to siste bruspennene og pilarene på Morandi-brua ble lagt i grus på få sekunder i en rekke kontrollerte dynamitteksplosjoner fredag formiddag. Restene utgjorde 20.000 kubikkmeter stål og betong.

Myndighetene hadde på forhånd iverksatt tiltak for å hindre at giftige støvpartikler spredde seg, og om lag 3.400 mennesker som bor i nærheten, var evakuert.

Det var fredag ingen motorveitrafikk gjennom byen, som ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Lastebiler var forbudt, og det var innført restriksjoner for både fotgjengere og bilister samt togtrafikken.

Morandi-brua lå på en av de viktigste veistrekningene nordvest i Italia. Tidligere i uka begynte byggingen av ei ny bru. Den skal etter planen stå ferdig i 2020.

Den 50 år gamle Morandi-brua kollapset mens det pågikk vedlikeholdsarbeid og kraftig regn og vind. Eksperter hadde på forhånd advart om at brua var konstruert slik at den var svært utsatt for slitasje og korrosjon.

