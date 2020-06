Retter tiden for hvor lenge George Floyd ble presset ned

Etterforskerne av drapssaken i Minnesota der George Floyd døde da politiet pågrep ham, har endret tiden for hvor lenge han ble presset mot bakken.

Helt siden pågripelsen av afroamerikanske George Floyd 25. mai har tiden 8 minutter og 46 sekunder figurert som angivelse for hvor lenge den drapssiktede politimannen Derek Chauvin presset Floyd ned mot bakken slik at 46-åringen til slutt døde. Nå har imidlertid statsadvokaten i Minnesota som etterforsker saken, endret dette.

– Tidsangivelser i etterforskningsdokumentene, hvor mange stammer fra videoopptak, viser at Chauvin hadde kneet sitt på Floyd i 7 minutter og 46 sekunder, hvor 1 minutt og 53 sekunder var etter at Floyd tilsynelatende hadde sluttet å puste, heter det i en uttalelse fra statsadvokat Mike Freeman i Hennepin fylke, som etterforsker saken.

Nyhetsbyrået Associated Press har tidligere spurt om feilen i tidsangivelsen, men påtalemyndigheten ville da ikke kommentere spørsmålet ettersom tiden 8 minutter og 46 sekunder var begynt å bli brukt symbolsk under demonstrasjoner over hele verden.

