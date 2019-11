Rettsavgjørelse kan føre til løslatelse for Lula i Brasil

Demonstranter som viser sin støtte til landets tidligere president Lula da Silva, som sitter fengslet etter å ha blitt dømt for korrupsjon og hvitvasking. Torsdag bestemte landets høyesterett at dømte i første instans kunne løslates i påvente av en ankebehandling, noe som kan innebære at Lula løslates fra fengsel. Foto: Eraldo Peres/AP/NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)