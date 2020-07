Rettsmøte for frontfigurer i Hongkongs demokratibevegelse

Aviseier og forretningsmannen Jimmy Lai ankommer retten 13. juli. Saken ble utsatt to dager senere, men torsdag er det klart for et nytt rettsmøte. Lai var blant annet med på å arrangere et møte i forbindelse med 31-årsdagen for massakren på Tiananmen-plassen i Beijing. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)