Rettssaken innledet mot fire personer etter at 39 vietnamesere ble kvalt i konteiner

39 vietnamesere ble i fjor kvalt til døde mens de ble smuglet over Den engelske kanal i en lastebilkonteiner. Onsdag startet rettssaken mot fire av de tiltalte.

Aktor Bill Emlyn Jones levnet ingen tvil om at de innesperrede vietnameserne må ha gjennomlevd fryktelige redsler og lidelser mens de langsomt ble kvalt som følge av oksygenmangel og karbondioksidforgiftning.

– Det er åpenbart at når du fyller en lufttett konteiner med et stort antall mennesker, der de blir sittende i time etter time, så er det svært farlig, sa Emlyn Jones til juryen i domstolen Old Bailey i London onsdag.

– Hvordan det må ha vært inni lastebilen, tør man ikke tenke på, sa han videre.

De 39 vietnameserne, hvorav ti var tenåringer, ble transportert i en kjølekonteiner, men kjølesystemet var avskrudd. Dermed steg temperaturen til 38,5 grader under reisen.

(©NTB)