Reuters: Demokratene vil granske Ivanka Trumps epostbruk

Demokratene vil granske Ivanka Trumps bruk av en privat epostkonto i regjeringssammenheng, melder Reuters.

Det opplyser Elijah Cummings, medlem av tilsyns- og reformutvalget i Representantenes hus, til nyhetsbyrået. Ifølge Cummings vil demokratene innlede granskingen når partiet overtar flertallet i Representantenes hus i januar.

Ivanka Trump er presidentens datter og seniorrådgiver i Det hvite hus. Tirsdag skrev Washington Post at hun i fjor brukte en privat epostkonto i jobbsammenheng, noe som er et brudd på det føderale regelverket. En talsmann for Trumps advokat har bekreftet at hun brukte en privat konto før hun ble informert om regelverket.

Demokratenes overtakelse av Representantenes hus etter årets mellomvalg kan bli en torn i siden for president Donald Trump. Demokratene kan åpne flere granskinger av alt fra presidentens selvangivelse til administrasjonens kommunikasjonsvaner.

Trump har selv svart med at hvis demokratene gransker hans administrasjon i Representantenes hus, skal republikanerne granske dem i Senatet.

(©NTB)

Mest sett siste uken