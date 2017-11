Reuters: Erdogan godtar ikke beklagelsen fra Norge og NATO

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan godtar ikke beklagelsen fra Norge og NATO etter å ha blitt framstilt som fiende under en NATO-øvelse, ifølge Reuters.

Artikkelen oppdateres!

Tyrkia kalte hjem 40 soldater fra NATO-øvelsen Trident Javelin i Norge fordi landets grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk og Erdogan ble framstilt som fiender på en tavle.

Generalsekretær Jens Stoltenberg beklaget dette overfor Erdogan, og det samme gjorde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fredag.

Men beklagelsene holder ikke for den tyrkiske presidenten, som kommenterte hendelsen under en direkteoverført TV-tale lørdag.

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, sa Erdogan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Under NATO-øvelsen ble det utvist manglende respekt. Det ble gjort feil, ikke av tosker, men av sentrale folk, sa den tyrkiske presidenten.

Bakke-Jensen understreket fredag at meldingen, som ble vist på et lukket nettverk under øvelsen, på ingen måte reflekterer Norges syn på Tyrkia.

Stoltenberg understreket også at øvelsesmeldingen ikke var noe uttrykk for NATOs holdning til medlemslandet Tyrkia.

Ifølge Stoltenberg ble meldingen lagt ut av en sivil kontraktør hyret inn av Norge i forbindelse med øvelsen, og han opplyste videre at vedkommende øyeblikkelig ble fjernet.

