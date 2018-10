Reuters: May skal kunngjøre at store deler av brexitavtalen er i mål

Storbritannias statsminister Theresa May skal mandag kunngjøre at det er enighet om 95 prosent av brexitavtalen, ifølge Reuters.

De siste tre ukene har EU og Storbritannia blitt enige om alt fra Gibraltar til sikkerhet, skriver Reuters , som har et utdrag av Mays ventede tale foran de folkevalgte i Parlamentet.

– Alt tatt i betraktning, er 95 prosent av avtalen nå i mål, heter det i utdraget.

En av de største utfordringene i brexitforhandlingene er striden om grensen mellom Irland og Nord-Irland, og hvordan man skal sikre at den holdes åpen etter at Storbritannia går ut av EU om mindre enn et halvt år. Grensen mellom Irland og Nord-Irland blir Storbritannias landgrense mot EU etter Brexit. Partene er fortsatt ikke enige om denne delen av avtalen.

Brexitforhandlingene har skapt store splittelser i Storbritannia mellom dem som ønsker å bli i EU og dem som ønsker å forlate unionen. Lørdag deltok flere hundre tusen brexit-motstandere i London i en demonstrasjon med krav om en ny folkeavstemning.

Samtidig som motstanderne holdt sin massemønstring, samlet Nigel Farage, en av de fremste lederne for kampanjen for å få Storbritannia ut av EU, brexit-tilhengere til en mønstring i Harrogate.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har foreslått å forlenge overgangsperioden etter brexit. Forslaget har allerede møtt kraftig kritikk på britisk side, ikke minst fordi en forlengelse vil bety at Storbritannia også må fortsette å betale inn milliarder av pund til EU-budsjettet.

May har tidligere åpnet for å vurdere en forlengelse. Hun har imidlertid avvist at en ny folkeavstemning vil finne sted.

(©NTB)

Mest sett siste uken