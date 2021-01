Reuters: Over 150 soldater fra Washington koronasmittet

Mellom 150 og 200 av soldatene som voktet Washington under innsettelsen av Joe Biden, har testet positivt for korona, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Sikkerhetstiltakene i USAs hovedstad manglet sidestykke da den nye presidenten ble innsatt sist onsdag. Bakgrunnen var frykt for nye voldshandlinger etter at tilhengere av Donald Trump stormet kongressen 6. januar.

Lørdag sier en ikke navngitt tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters at mellom 150 og 200 soldater har testet positivt for korona. Antallet kan komme til stige, men det dreier seg stadig om en lav andel av de over 25.000 soldatene som har voktet Washington de siste dagene.

USA har påvist nærmere 25 millioner smittetilfeller og over 414.000 dødsfall, over 21.600 av dem den siste uka, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

(©NTB)

